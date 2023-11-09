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Пономарёв: «Ростов» может «сгореть» в матче со «Спартаком», а «Зенит» выиграет у «Краснодара» эксклюзив

09 Ноября 2023 • 13:25 Комментировать
Крылья Советов
...
Урал
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11.11 14:00

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от игр 15-го тура РПЛ.

- В матче тура «Зенит» примет «Краснодар». Какие шансы у гостей набрать очки?

- Думаю, питерцы дожмут «Краснодар» и выйдут на первое место. Он приложит максимум усилий, чтобы это сделать. Иначе «быки» опять уйдут в отрыв. Хотя еще весь второй круг впереди, дистанция длинная. Но все-таки «Зениту» нужно завершить его победой над «Краснодаром» и выходом на первое место.

- Чья игра из этих команд вам сейчас больше нравится?

- Команды Ивича. В матче с ЦСКА южане выглядели предпочтительнее. У них очень опасное нападение. А у «Зенита» оно уже не то после ухода Малкома. Это был очень сильный футболист. Питерцы только за счет него и побеждали. Он и распасовывал, и врывался в штрафную. А теперь все гораздо сложнее с этим. Но я все равно думаю, что «Зенит» победит, хотя ему и будет очень сложно. Гости будут здорово сопротивляться. Не исключаю, что они забьют.

- «Факел» примет ЦСКА. Это будет непростой матч для «армейцев»?

- Очень сложный, хотя ЦСКА сейчас на ходу. Он поймал хороший состав. Образовался дружный коллектив. Там хорошее трио появились в атаке. Ребята разноплановые, но хорошие. Ну и линия полузащиты неплохая. В общем, команда хорошо скомпонована, она ровная во всех линиях. Поэтому «армейцы» могут победить «Факел». Хотя если тот сыграет на хорошей физике, перебегает гостей, тоже может добиться трех очков.

- «Факел» здорово играет дома, победил не так давно «Спартак»…

- «Красно-белые» сейчас находятся в разобранном состоянии, играют то так, то сяк. Какая-то неуравновешенная команда, в отличие от тех же «армейцев».

- Фактор плохого поля в Воронеже может повлиять на результат матча, как в игре с тем же «Спартаком»?

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- Конечно. Вот это большой фактор для «Факела», и он сыграет ему на руку. Все-таки ЦСКА потехничнее и лучше играет на хороших полях. Не исключаю, что плохой газон может решить исход встречи.

- «Спартак» примет «Ростов». Команда Абаскаля может потерять очки?

- Не думаю. «Спартак» победит на своем поле. Он может играть, если соберется. Так что «Ростов» может в Москве «сгореть».

- «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Москвичи явные фавориты?

- Да. Динамовцы выглядят поинтереснее и в техническом плане, и в тактическом. Да и физически выглядят сейчас неплохо. Думаю, все ведущие команды наберут очки.

- В чем проблема «Оренбурга» в последнее время?

- Так бывает. Команда подустала в физическом плане. Ребята много выкладываются, потому что техники и тактики у них недостаточно. Силы они не берегут, не распределяют их на два тайма. Поэтому и проигрывают. Этому сложно научиться, но кто это делает, тот и побеждает.

- «Локомотив» сыграет с «Ахматом». Должен побеждать?

- Да, конечно. «Ахмат» проиграл последний матч. Команда уже поплыла, и остановить это ей будет трудно.

Елена Григорьевская

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