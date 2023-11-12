Любимов отметился достижением среди судей сезона РПЛ

Артем Любимов стал первым судьей в текущем сезоне Российской премьер-лиги, который в одном матче вынес предупреждение, удалил игрока, а также назначил пенальти (забитый и не реализованный). Об этом сообщает «Цифроскоп».

Это 40-й подобный случай в чемпионатах России. Лидеры по этому показателю – Владислав Безбородов (семь матчей), Сергей Карасёв и Станислав Сухина – у каждого по три.

Напомним, что Любимов вчера обслуживал матч «Крыльев Советов» и «Урала». В нём самарцы одержали уверенную победу – 3:1.

«Крылья Советов» переиграли «Урал» в очень событийном матче