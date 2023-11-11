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Осинькин: «Такой матч тренеры с сединой заканчивают»

11 Ноября 2023 • 17:13 Комментировать
Крылья Советов
3:1
Урал

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Первый пенальти пробил Гарре, второй - Фернандо. Почему? Они сами договорились?

- У нас было так расписано. Мы не знали, что будет два, поэтому  было написано, что первый бьет Гарре, второй - Фернандо. Но так получилось, я даже не успел крикнуть, почему-то небольшая чуха была. Я бы хотел, чтобы Гарре пробил. Но вот уже он отдал, и в этот момент забирать/отдавать мяч было нельзя. Для зрителей точно хорошо, что матч пошел именно таким образом, потому что невероятно веселый матч. Такой матч тренеры с сединой заканчивают, но он очень интересный и зрителям. Тот незабитый пенальти дал каких-то дополнительных эмоций. Матч вообще сложный.

- Вы получили желтую карточку во втором тайме. Что случилось?

- Мне показалось, что два фола, которые были в течение короткого времени, показ жёлтой карточки Бейлу, и тут же зацеп сзади, такой не очень, немного непоследовательно. Но если честно, я к судейству претензий не имею. И не только потому, что пенальти или в конце удаление. Это самый конец уже, в компенсированное время. Но просто на тот момент так сложилось, что эти моменты были в течение минуты. Из-за этого у нас Бейл пропускает следующую игру. Всё так накопилось.

- Вы победили, удалось сохранить лидерские позиции, тем более что ЦСКА сыграл там вничью. Была у вас информация по матчу в Воронеже?

- Была после матча информация, что Божин забил в компенсированное время. Но только после матча. Еще  в такой игре в такой концовке следить за какими-то матчами - это невозможно.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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