«Урал» забил «Крыльям Советов» в первой атаке второго тайма

Стартовал второй тайм в матче 15-го тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Уралом». Гости сразу же сравняли счёт в противостоянии уже на первой минуте после перерыва. Всё получилось очень быстро. Илья Помазун ввел мяч в игру на Эрика Бикфалви, тот сыграл на Сильвие Бегича, который с правого края штрафной низом поразил дальнюю часть ворот противника.

На табло 1:1, самарцы идут на четвертом месте в таблице, соперник - делит 11-е. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.