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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Серия «Урала» без побед в РПЛ достигла 10 матчей

11 Ноября 2023 • 16:03 Комментировать
Крылья Советов
3:1
Урал
окончен

Летом «Урал» лихо стартовал в новом чемпионате России, набрав в пяти стартовых турах 13 очков из 15 возможных. Удивительно, но с тех пор команда Виктора Ганчаренко в Премьер-лиге не выиграла ни одного матча. В субботу «шмели» проиграли «Крыльям Советов» (1:3) в Самаре, и их серия без побед в чемпионате достигла 10 игр (три ничьи, семь поражений).

На текущую минуту «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующий раз возможность прервать серию без побед у команды Виктора Ганчаренко будет 26 ноября. В тот день «шмели» будут играть против «Краснодара» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал

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