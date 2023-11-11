Ганчаренко: «В конце игры нас зажали, как обычно, жёлтыми карточками, стандартными положениями»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Забили во втором тайме сразу, с первых секунд, Илья Помазун говорил, что это наигранная комбинация. А в первом тайме мы таких не увидели. Почему?

- В первом тайме у нас был плохой прессинг, мы очень сильно растянуты были, играли в тот футбол, который больше был выгоден «Крыльям». Во втором тайме мы изменили ситуацию, выровняли игру. Но, к сожалению, у нас пока не хватает качества на флангах, чтобы доставлять мяч в штрафную площадь. Мы очень легко на флангах мяч теряем и в результате получаемся быстрые атаки на свои ворота.

- Вы забили быстрый гол. Почему, на ваш взгляд, не получилось перевернуть игру?

- Только что сказал, что пока не хватает контроля мяча на флангах, чтобы мы могли перевести игру на половину поля соперника. В основном, где мы атакуем, там мяч и теряем.

- Два пенальти в ворота вашей команды, причем один из них отраженный. В моменте, когда Помазун потащил второй, какие мысли были у вас в голове?

- Понятно, в этом случае ты пытаешься вернуться в игру, что мы и сделали.

- Второй тайм, концовка встречи, желтую карточку получили, ушли в подтрибунное помещение, вернулись. С чем это было связано?

- По крайней мере, в конце игры нас зажали, как обычно. Желтыми карточками, стандартными положениями, тем, что те фолы, которых и не было, свистели в нашу сторону. Для нас это уже такая достаточно привычная ситуация.

- Достаточно спокойный матч и такой взрыв эмоций от Юрия Газинского. Такой опытный футболист. На ваш взгляд, почему так получилось?

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- Я не считаю, что там красная карточка.

- Я не про удаление, а саму эмоцию.

- Вините ситуацию. Конечно, эмоциональность проявил, потому что когда все уже валяются на поле, начинают тянуть просто время. В любом случае на это реагирует команда достаточно нервно.

- Он долго не играл и получил красную карточку. Насколько скажется его отсутствие в следующих матчах?

- Вы знаете, когда человек долго отсутствует и пробует вернуться в футбол… сейчас ему дадут дисквалификацию. В нашем случае никто не будет смотреть, это 2-3 игры. Это для нас тоже ситуация, которую мы понимаем.

- Еще один матч без побед. Пауза на матчи сборных сейчас плюс для «Урала»?

- Нам сложно говорить, что для нас плюс или минус. Мы где-то играем хорошо и не набираем очки. Где-то играем плохо. Иногда при плохой игре можно набирать очки, а у нас не получается ни того, ни другого пока.