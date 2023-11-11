Осинькин: «Крылья Советов» постараются быть агрессивными в матче с «Уралом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился комментарием о предстоящем матче с «Уралом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Трудно ответить, как пойдет матч против «Урала», но с нашей стороны мы постараемся, чтобы мы были подготовлены и агрессивны», — заявил Осинькин «Матч ТВ».

За 14 туров «Крылья Советов» смогли набрать 22 очка и сейчас располагаются на четвертой позиции в РПЛ. На счету команды Виктора Ганчаренко 16 баллов и 12-е место в таблице.

В субботу, 11 ноября, состоится очное противостояние «Крыльев Советов» и «Урала». Старт встречи запланирован на 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна по данной ссылке.