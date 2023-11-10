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Каштанов: «Сейчас я не чувствую упаднических настроений в «Урале»

10 Ноября 2023 • 13:13 Комментировать
Крылья Советов
...
Урал
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Через 23 ч. 26 мин.

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался о настроении внутри команды на фоне затянувшейся безвыигрышной серии.

Напомним, что свою последнюю на сегодняшний день победу в РПЛ команда из Екатеринбурга одержала 19 августа над «Балтикой» (1:0).

«В прошлом году наша команда была в такой ситуации — с одним набранным очком внизу турнирной таблицы. Сейчас я не чувствую в команде упаднических настроений», — цитирует Каштанова «Матч ТВ».

После 14 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 набранных очков. Свой ближайший матч екатеринбуржцы проведут завтра, 11 ноября, против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Алексей Каштанов

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