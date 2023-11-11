Ганчаренко: «От напряжённости никуда не деться, поэтому полны решимости изменить эту серию»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Последний раз ваша команда побеждала 19 августа, практически три месяца назад. В связи с этим какая обстановка в команде?

- Обстановка рабочая. В любом случае напряжение есть, от напряженности никуда не деться, поэтому понятно, что полны решимости изменить эту серию, о ней помнем. Есть сейчас в чемпионате, что бывает хорошая серия у команды или плохая. У нас сейчас плохая, и надо сделать все возможное, чтобы ее изменить.

- «Крылья» всегда играют одной схемой, и многие команды уже нашли подход к ней. Как сегодня будет играть «Урал»? Чего ждете от соперника?

- Думаю, что у нас в любом случае уже все ко всем привыкли, потому что там и кубковые матчи, достаточно много все друг с другом играем, поэтому мы знаем, как могут атаковать «Крылья», как обороняться могут. Они то же самое, нас хорошо знают, тем более что мы контрольные матчи проводили. Ожидаем той игры, обычной - с контролем мяча, с моментами и с нашей стороны, и со стороны «Крыльев».

- Судя по составу, который вы выставили сегодня на игру, можете сыграть как в два центральных защитника, так и в три. В итоге как будет сегодня играть «Урал»?

- В любом случае схемы должны быть гибридные. Можно атаковать по одной, а обороняться - по другой, что мы всегда и пробуем делать.

- Мишкича нет даже в заявке. Почему?

- У него травма.