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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов оценил уровень доверия к Ганчаренко в «Урале»

10 Ноября 2023 • 19:38 Комментировать
Крылья Советов
...
Урал
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Через 17 ч. 15 мин.

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах Виктора Ганчаренко во главе «Урала» после 14-ти туров Премьер-лиги.

«Рано или поздно, как бы Иванов ни поддерживал Ганчаренко, что в принципе логично и правильно, настанет какой-то предел, и все это может закончиться. Поэтому здесь и сейчас «Уралу» надо набирать очки», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, у белорусского специалиста небезграничный лимит доверия, отметив стремление екатеринбургского клуба вниз в последних матчах.

Напомним, что «Урал» находится на 12-м месте в турнирной таблице. В 15-м туре подопечные Ганчаренко встретятся с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
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