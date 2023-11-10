Радимов оценил уровень доверия к Ганчаренко в «Урале»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах Виктора Ганчаренко во главе «Урала» после 14-ти туров Премьер-лиги.

«Рано или поздно, как бы Иванов ни поддерживал Ганчаренко, что в принципе логично и правильно, настанет какой-то предел, и все это может закончиться. Поэтому здесь и сейчас «Уралу» надо набирать очки», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, у белорусского специалиста небезграничный лимит доверия, отметив стремление екатеринбургского клуба вниз в последних матчах.

Напомним, что «Урал» находится на 12-м месте в турнирной таблице. В 15-м туре подопечные Ганчаренко встретятся с «Крыльями Советов».