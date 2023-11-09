Божович назвал главную причину успеха «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер ряда российских команд Миодраг Божович поделился мнением о том, за счёт чего «Крылья Советов» успешно выступают в текущем сезоне РПЛ.

«Главная причина успеха «Крыльев Советов» — это тренер Осинькин. Я хотел бы, чтобы «Крылья Советов» были в тройке РПЛ. По качеству игры они на это способны», — заявил Божович «Чемпионату».

Как считает специалист, если самарский клуб сумеет сохранить состав и будет его усиливать, то сможет рассчитывать на тройку.

В 14 турах подопечные Игоря Осинькина набрали 22 очка и занимают четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ.

11 ноября «Крылья Советов» встретятся с «Уралом» в рамках 15-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 по мск.