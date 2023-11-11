Осинькин: «Ребятам сказал, что ценю эту игру выше, чем матч со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Вы вышли на второй тайм и буквально сразу через 20 секунд пропустили. Какие мысли были в этот момент в голове?

- Ругаться. Вот такие были. Вроде обо всем договорились. Этот пропущенный гол сразу все развернул. Сразу скажу, что крупная команда, умеющая играть в силовой футбол, и мы понимая все это, все-таки рискнули выставить такой маленький состав, максимально быстрый. Мы рисковали, этот риск принимали. Вот так получилось. Бегич пошел сразу от ворот в нашей штрафной. Надо еще пересмотреть матч. Момент в любом случае, раз мы пропустили, где-то там недоработали. Как он там по центру прошел… Матч хороший с нашей стороны, может быть, лучший. Ребятам сказал, что ценю выше, чем матч со «Спартаком», потому что со «Спартаком» легко сложилось. Первые же два момента - это два гола. Потом уже мы играли по счету и в контратакующей манере. То есть там был футбол только один - контратакующий на протяжении всей игры. Здесь мы играли, и доминируя, и нас поджимали, и долгое время там ничейный счет, когда мы играли на три результата. В общем-то хорошая с нашей стороны игра. Мы много создали, может быть, даже очень много. Наверное, даже не на последних минутах надо решать вопросы в таких матчах. Вот какой-то показатель нашей игры. Может быть, мы взрослее немного должны быть и более такие взрослые, мастеровитые, умеющие лучше контролировать игру.

- Владимир Писарский снова забивает. После матча с «Краснодаром» добавляет Владимир, получается, что прорвало?

- Мы так вот по-разному относимся к некоторым моментам. На самом деле он забил четыре в Кубке и два в чемпионате. У нас почему-то все считают только в чемпионате. У него был 0 в чемпионате. Но забывают, что в Кубке он не просто кому-то забивал, а в прошлом году он там «Динамо» и ЦСКА забивал. Это очень тяжелые матчи. Когда вы о кризисе спрашиваете, вы обязательно сюда Кубок ставьте. Вы вспомните, что у нас в кубковых матчах так было. Да, он забивает. Он сегодня не был в стартовом составе, но раз он вышел и забил, значит, он принес пользу.