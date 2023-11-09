Осинькин заявил, что у «Крыльев Советов» нет кризиса

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о кризисе команды.

«Кризиса в команде нет. Если нас оценивать по поражениям от «Краснодара» и «Зенита», тогда кризис во всем российском футболе», — приводит слова Осинькина Metaratings.

После 14 туров «Крылья Советов» занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 очка.

Стоит сказать, что самарский коллектив потерпел пять поражений в последних шести матчах.

Следующим соперником команды Осинькина станет екатеринбургский «Урал». Встреча 15-го тура РПЛ пройдет 11 ноября. Начало поединка запланировано на 14:00 по мск.