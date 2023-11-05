Рианчо — о Рассказове: «Николай всегда был отличным профессионалом»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о защитнике «Крыльев Советов» Николае Рассказове, вместе с которым он успел поработать в московском клубе.

Испанский специалист отметил самоотдачу и целеустремлённость Рассказова. По словам Рианчо, у него о российском защитнике остались только хорошие воспоминания.

«Николай всегда был отличным профессионалом, дисциплинированным и стремящимся к обучению. Его физический потенциал был очень велик, ему приходилось соревноваться с опытными товарищами по команде, легендами российского футбола», — цитирует Рианчо Metaratings.

Напомним, Рианчо возглавлял «Спартак» в конце 2018 года. Под его руководством «красно-белые» провели шесть матчей, в которых потерпели два поражения, дважды сыграли вничью и одержали две победы.

В текущем сезоне 25-летний Рассказов провёл за «Крылья Советов» 18 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.