«Крылья Советов» прервали шестиматчевую безвыигрышную серию

В субботу, 11 ноября, самарские «Крылья Советов» смогли одолеть екатеринбургский «Урал» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

Для подопечных Игоря Осинькина данная победа стала первой за последние семь матчей во всех турнирах. Ранее «Крылья Советов» потерпели пять поражений в играх с «Пари НН» (0:2), «Зенитом» (1:3), «Краснодаром» (1:2), «Ахматом» (0:3) и снова с «Зенитом» (0:1). Еще один поединок против «Оренбурга» завершился вничью (1:1).

Победа над «Уралом» позволила «Крыльям Советов» вернуться в лидирующую тройку в РПЛ. По итогам 15 туров у самарцев 25 очков, отставание от второй позиции, где располагается «Зенит», составляет четыре балла, но у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе.