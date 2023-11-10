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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каштанов: «С Газинским комфортно находиться на поле»

10 Ноября 2023 • 11:37 Комментировать
Крылья Советов
...
Урал
1 2.02 X 3.60 2 3.80
11.11 14:00

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов поделился мнением о том, как на команде отразилось возвращение полузащитника Юрия Газинского после травмы, которую он получил ещё в прошлом сезоне.

По словам Каштанова, возращение 34-летнего футболиста положительным образом сказалось на тренировочном процессе.

«С ним комфортно вместе находиться на поле. Всегда подстроится, может отдать такую передачу, что тебе останется только завершить», — цитирует Каштанова «Матч ТВ».

После 14 туров РПЛ «Урал» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут завтра, 11 ноября, против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Юрий Газинский Алексей Каштанов ещё теги

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