Каштанов: «С Газинским комфортно находиться на поле»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов поделился мнением о том, как на команде отразилось возвращение полузащитника Юрия Газинского после травмы, которую он получил ещё в прошлом сезоне.

По словам Каштанова, возращение 34-летнего футболиста положительным образом сказалось на тренировочном процессе.

«С ним комфортно вместе находиться на поле. Всегда подстроится, может отдать такую передачу, что тебе останется только завершить», — цитирует Каштанова «Матч ТВ».

После 14 туров РПЛ «Урал» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут завтра, 11 ноября, против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.