«Крылья Советов» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 15-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Урал
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Протокол игры
|(1:0) Гарре Бенхамин14'
Ломаев Иван•Бейл Гленн•Гапонов Илья•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Костанца Фернандо•Рассказов Николай•Ежов Роман•Гарре Бенхамин•Салтыков Никита•Шитов Владислав
Помазун Илья• 34'Итало•Бегич Сильвие•Филипенко Егор•Кулаков Денис•Сунгатулин Фаниль•Аюпов Тимур•Егорычев Андрей• 25'Бикфалви Эрик• 35'Юшин Александр•Малькевич Владислав
11 ноября. Стадион "Солидарность Арена".
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