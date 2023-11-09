Осинькин оценил спад Гарре

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о спаде в игре полузащитника команды Бенхамина Гарре.

«Да, наверное, можно сказать, что он был чуть ярче ранее. После травмы он чуть приболел и в какой-то момент мы больше вспоминали о слабости после болезни, чем о травме», – рассказал специалист в интервью Metaratings.ru.

Также Осинькин отметил, что слабая игра против «Зенита» и «Краснодара» была связана с тем, что на выезде против таких соперников выступить хорошо получается не у многих.

Напомним, что Бенхамин Гарре присоединился к «Крыльям» в январе текущего года. В 16 матчах текущего сезона в рамках всех турниров полузащитник забил пять голов при двух ассистах.