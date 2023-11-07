​«Матч ТВ» покажет три матча чемпионата России в ближайшие выходные

Телеканал «Матч ТВ» решил показать три встречи из восьми матчей пятнадцатого тура чемпионата России по футболу, в том числе и центральный поединок тура:

- «Крылья Советов» – «Урал», матч состоится в субботу, 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени;

- «Зенит» – «Краснодар», начало встречи запланировано на 19:30 мск в субботу, 11 ноября;

- «Спартак» – «Ростов», матч начнётся в 19:30 по московскому времени в воскресенье, 12 ноября 2023 года.

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