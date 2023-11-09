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Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит» эксклюзив

09 Ноября 2023 • 12:01 Комментировать
Крылья Советов
...
Урал
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11.11 14:00

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей 15-го тура РПЛ.

- «Крылья Советов» и «Урал» в последнее время играют неубедительно. У кого больше шансов на победу?

- У «Крыльев Советов». Хотя они при хорошей игре не могут добиваться главного – набирать очки. Но «Урал» потерял то направление, которое давало ему возможность набирать очки в начале чемпионата и показывать добротный футбол. Сейчас у него нет игры и понимания, как ее выстраивать. Идет каламбур. Думаю, что команда Осинькина должна добиться преимущества.

- «Факел» примет ЦСКА. Это будет непростой матч для «армейцев»?

- Будет сложный матч для москвичей. «Факел» хорошо готов физически и серьезно мотивирован в каждой игре. Он не отдает ни пяди земли в процессе матчей. Но ЦСКА – более искушенная команда, и сейчас у нее многое получается. Последние матчи показали, что «армейцы» не разучились играть, поэтому и место в таблице у них достаточно высокое. Думаю, что гости не проиграют. Ну а кто победит, сказать сложно.

- «Локомотив» сыграет с «Ахматом». Он должен побеждать?

- Да. И «железнодорожники» победят, потому что у грозненцев лопнула какая-то струна, хотя они не могли разучиться играть. Но соединить игру за счет чего-то другого, у руководства клуба пока не получается. Нужно время, чтобы «Ахмат» вылез из этого состояния грогги.

- В матче тура «Зенит» примет «Краснодар». Какие шансы у гостей набрать очки?

- Они есть. При том что соперники «Краснодара» испытывали на себе мастерство «быков» и сложности в матчах с ними. «Зенит» имеет преимущество, но не на столько, чтобы уже сейчас можно было говорить, что питерцы победят. Меня и поражение «Зенита» не удивит, потому что сейчас в РПЛ сложно чем-то удивиться.

- «Пари НН» сыграет с «Балтикой». Нижегородцы сейчас более убедительно выглядят?

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- Это примерно одинаковые команды. Тут многое будет зависеть от настроя. Оба соперника показывают большое стремление радовать своих болельщиков неуступчивостью и желанием добиваться результата. Выиграть в этом матче может любой.

- «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Москвичи - явные фавориты?

- Да. «Динамо» должно наконец-то проявить не только характер, мастерство, но и игровой разум. Думаю, что будут сделаны выводы из последнего матча с «Сочи» и команда Лички двинется вверх по таблице.

- В матче «Сочи» - «Рубин» кому отдаете предпочтение?

- Хозяевам. Сочинцы ищут выходы из ситуации, в которой находятся. Для этого у них есть ресурсы и есть футболисты, которые стараются напомнить о себе после удачных выступлений в прошлом. Думаю, южане будут фаворитами в этой игре.

- «Спартак» примет «Ростов». Команда Абаскаля может потерять очки?

- Жду боевой игры и территориального преимущества москвичей. Моменты у них будут. Но ростовчане не сдадутся. Не вижу фаворита в этом матче. Мне кажется, скорее всего, будет ничья.

Елена Григорьевская

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