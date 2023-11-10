Осинькин: «Урал» в каждом матче мог победить, по игре они не проваливаются»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Урала».

Напомним, «Урал» не может одержать победу в РПЛ с 19 августа. Осинькин отметил, что несмотря на затянувшуюся серию неудач, команде из Екатеринбурга удаётся демонстрировать высокий уровень игры.

«Посмотрите на матчи «Урала», они в каждой игре могли победить, но не победили. Накопилась негативная полоса, но в целом по игре они не проваливаются», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Матч «Крылья Советов» — «Урал» состоится завтра, 11 ноября, в Самаре. Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени. На данный момент команда Осинькина опережает екатеринбургский коллектив в турнирной таблице РПЛ на шесть очков.