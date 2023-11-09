Два защитника «Урала» помогут своим национальным сборным

Два игрока «Урала» помогут своим национальным сборным в грядущую международную паузу. Об этом рассказывает клубная пресс-служба.

Так, защитник Владислав Малькевич получил вызов в команду Беларуси – эта страна сыграет матчи отбора на Евро-2024 против сборных Андорры и Косова.

Ещё в уральский клуб пришёл вызов из сборной Конго на защитника нашей команды Эмерсона. 17 ноября его команда сыграет против команды Замбии, а 20 – против «Эритреи».

«Урал» после 14 туров сезона РПЛ скатился на 12 место, в активе «шмелей» лишь 16 очков.

Ранее мы называли сборников недавнего обидчика «Урала» - казанского «Рубина».