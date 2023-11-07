Президент «Урала» Иванов: «С «Рубином» мы играли здорово, вся статистика в нашу пользу»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении екатеринбургской команды в матче 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

По мнению Иванова, «Уралу» удалось показать хорошую игру, однако команду подвела реализация.

«Мне показалось, что с «Рубином» мы играли здорово, могли забить. Вся статистика в нашу пользу. Как будто кто‑то сглазил, даже и не знаю, что ещё сказать. Моменты у «Рубина» пошли тогда, когда мы полезли вперёд», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После 14 туров РПЛ «Урал», набравший 16 очков, расположился на 12-м месте в турнирной таблице. Отметим, что в последний раз в чемпионате России екатеринбургская команда побеждала 19 августа в матче пятого тура против «Балтики» (1:0).