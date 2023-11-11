Сейвы Помазуна, два пенальти и удаление Газинского: «Крылья Советов» переиграли «Урал» в очень событийном матче

«Крылья Советов» и «Урал» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 15-го тура РПЛ состоялся 11 ноября на стадионе «Самара Арена».

Насколько сильно «Крылья Советов» и «Урал» радовали в начале осени, настолько сильно они расстроили к ноябрю. Сейчас худшая форма в России как раз у этих двух симпатичных команд. Синхронно – по четыре поражения и один ничейный результат за последние пять матчей. То есть, на двоих «Крылья Советов» и «Урал» набрали два очка за последние десять матчей. Негусто. Выбираться из кризиса предстояло в очной битве.

Хозяева начали сильно лучше, решили они огорошить «шмелей» резвым стартом. Первый же угловой создал несметную сутолоку, в которой разобрался Гарре. Бенхамин выковырял мяч и пробил метров с шести, но Помазун ногами парировал. В следующей же атаке новый кросс последовал в штрафную площадь «Урала», и локтем коснулся мяча Эрик Бикфалви. Рефери сбегал к монитору, взял паузу и назначил пенальти.

К мячу подошёл Бенхамин Гарре, минутой ранее проигравший дуэль Помазуну. С 11-метровой отметки аргентинец пробил неотразимо, под перекладину – 1:0. Прошло всего пять минут, атаки «Крыльев» продолжились и привели ко второму пенальти. Бегич вдруг решил прыгнуть в ноги Салтыкову, ускорившемуся к углу вратарской площади. Явный фол, арбитр ничего не оставалось, как снова показать на 11-метровую отметку.

Решили самарцы поменять бьющего, чего делать, наверное, не стоило. Хотя Костанца тоже пробил сильно в верхний угол – на этот раз Помазун дотянулся, да ещё и потом парировал добивание Никиты Салтыкова. Спас Илья и после удара Бэйла, откликнувшегося на диагональ Рассказова. Без помех Гленн бил, однако Помазун оставил «Урал» в игре. Как оказалось, не зря.

Ганчаренко в перерыве сделал тройную замену, а «Урал» сразу после пошёл в первую атаку. И расчертили её прекрасно: заброс к линии штрафной площади нашёл Бикфалви, Эрик скинул мяч на 11 метров, а набежавший Бегич пробил под штангу – 1:1. Гол «Урала» не назовёшь прям нелогичным, но самарцы создали сильно больше. Эта ситуация могла подкосить их психологически, но случилось обратная ситуация – хозяева вновь завелись, пошли вперёд и забили второй гол.

Опять же Гарре от всех ускользнул и в касание пробил с угла вратарской. Помазун выручил, но мяч подобрал Салтыков, откатил Шитову, которому осталось лишь поразить пустой створ – 2:1. Мог Салтыков отличиться и сам, но загубил выход один на один. После блестящей передачи Костанцы выскочил на Помазуна, пробив в штангу. Много моментов создали «Крылья Советов», но победили с трудом. Хотя после такой серии самарцев обрадует любая победа. А «Урал» потерпел пятое поражение подряд, ещё и завершил матч в меньшинстве. За оплеуху Ежову удалён был Юрий Газинский.

На последних секундах хозяева ещё успели наказать гостей за грубость. В большинстве убежали в контратаку после перехвата Рассказова, Ежов пробил в перекладину, а Писаркому осталось лишь подстроиться и поразить пустые ворота - 3:1.