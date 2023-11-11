«Крылья Советов» снова ведут в матче с «Уралом»

В эти минуты проходят матчи 15-го тура Премьер-лиги в Воронеже и Самаре. «Крылья Советов» выиграли первый тайм у «Урала» и пропустили ответный мяч, только-только выйдя из раздевалки. На экваторе второй половины встречи коллектив Игоря Осинькина забил снова. Бенхамин Гарре нанес удар с правого края штрафной с острого угла, голкипер Илья Помазун парировал, но атака соперника не остановилась, Никита Салтыков тут же сыграл под удар Владиславу Шитову, который в касание отправил мяч в цель.

2:1, самарцы идут на четвертом месте в таблице, соперник - пятый с конца. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.