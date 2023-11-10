Тихонов: «Качество игры «Крыльев» постепенно ухудшается»

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов поделился мыслями о грядущем матче 15 тура РПЛ. В нём самарские «Крылья Советов» примут дома гостей из Екатеринбурга – кризисный «Урал». Эксперт не ждёт от этого матча много забитых голов.

«Самарцы продолжают сдавать позиции, их игра постепенно ухудшается. С молодым неопытным составом трудно рассчитывать на стабильный результат. Но атака у «Урала» сейчас слаба и хорошие шансы у хозяев минимум не проиграть. Однако больших тоталов я здесь не жду», - говорит Тихонов Metaratings.

Напомним, что «Крылья» идут на четвёртом месте турнирной таблицы с 22 очками, делят они эту строчку с игроками московского «Динамо». Однако в последний раз самарцам удалось выиграть в РПЛ ещё в начале октября – дома был разгромлен московский «Спартак» (4:0). «Урал» и вовсе не выигрывает с пятого тура.