Осинькин рассказал о кадровых проблемах «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о кадровых проблемах самарской команды.

Специалист отметил, что сейчас в стане «Крыльев Советов» царит хорошее настроение, так как травмированные футболисты постепенно начинают возвращаться в строй.

«У нас были проблемы с полузащитниками. Как минимум Фернандо возвращается, вот-вот вернётся с лечения на днях Бабкин. Нам будет легче собирать полноценную обойму», — сообщил Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 14 туров РПЛ «Крылья Советов», набравшие 22 очка, занимают четвёртое место в турнирной таблице. Свой следующий матч самарцы проведут завтра, 11 ноября, против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.