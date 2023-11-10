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Осинькин рассказал о кадровых проблемах «Крыльев Советов»

10 Ноября 2023 • 15:07 Комментировать
Крылья Советов
...
Урал
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Через 21 ч. 48 мин.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о кадровых проблемах самарской команды.

Специалист отметил, что сейчас в стане «Крыльев Советов» царит хорошее настроение, так как травмированные футболисты постепенно начинают возвращаться в строй.

«У нас были проблемы с полузащитниками. Как минимум Фернандо возвращается, вот-вот вернётся с лечения на днях Бабкин. Нам будет легче собирать полноценную обойму», — сообщил Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 14 туров РПЛ «Крылья Советов», набравшие 22 очка, занимают четвёртое место в турнирной таблице. Свой следующий матч самарцы проведут завтра, 11 ноября, против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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