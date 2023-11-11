Гарре реализовал пенальти, «Крылья Советов» повели в матче с «Уралом»

15-й тур Премьер-лиги открывается двумя матчами в Воронеже и Самаре. В дебюте противостояний и там, и там открыт счёт. Уже на 13-й минуте «Крылья Советов» получили право пробить пенальти за игру рукой во встрече с «Уралом». К мячу подошел Бенхамин Гарре, длинный разбег с ударом в правую девятку. Голкипер угадал направление полета мяча, но не мог выручить.

Самарцы остаются на четвертом месте в турнирной таблице, а соперник - пятый с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.