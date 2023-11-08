Газинский – о завершении карьеры: «34 года – не приговор»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский порассуждал о возможном завершении профессиональной карьеры и заявил, что его возраст пока позволяет играть в футбол на высоком уровне.

«34 года разве приговор? У меня была повторная травма на том же плече, было морально сложно. Но сейчас понимаю, что у меня ещё есть силы и я сделаю всё для того, чтобы вернуться на свой уровень», - сказал Газинский телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Газинский не выходил на поле с середины апреля до 6 ноября текущего года. Всему виной травма плеча, которую он получил в игре против столичного ЦСКА ещё в прошлом сезоне. Наконец, в минувший понедельник в матче с «Рубином» Юрий смог выйти на поле, пусть и в самой концовке матча.