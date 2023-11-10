Мишкич: На «Урал» давит девятиматчевая серия без побед

Хавбек «Урала» Даниэль Мишкич высказался о неудачной серии команды в чемпионате России.

Коллектив из Екатеринбурга не может выиграть в РПЛ на протяжении девяти последних матчей, потерпев при этом шесть поражений.

«Конечно, это давит на команду. Мы все злые из‑за этого, хотим выбраться из этого. Будем делать все, чтобы в следующей игре эта серия прервалась», — приводит слова хорватского футболиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне Мишкич принял участие в 18 поединках с учетом всех турниров, стал автором двух голов и одного ассиста.

По итогам 14 туров «Урал» находится на 12-й позиции в РПЛ, сумев набрать 16 баллов.

Предстоящим соперником «шмелей» станут «Крылья Советов». Игра пройдет 11 ноября и начнется в 14:00 по столичному времени.