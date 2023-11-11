Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о своём будущем в клубе.

«Контакт хороший, но такие вопросы в любом случае решаются внутри клуба», - приводит слова Ганчаренко Metaratings.ru.

Напомним, что сегодня, 11 ноября, уральский клуб в матче 15-го тура Российской премьер-лиги на выезде потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счётом 1:3, тем самым он продлил свою серию без побед в чемпионате России до десяти встреч.

После первого круга «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице с 16 очками в активе.

Контракт 46-летнего белорусского специалиста с «Уралом» рассчитан до конца нынешнего сезона.