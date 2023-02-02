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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов – о матче «Спартак» - «Ростов»: «Закономерная ничья в основное время»

02 Февраля 2023 • 23:20 Комментировать
Ростов
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Известный российский специалист Андрей Тихонов высказался о победе московского «Спартака» над «Ростовом» (0:0, пен. 2:1).

Специалист отметил группу спортсменов столичного коллектива, появившуюся на поле во второй половине встречи, ведь именно она выглядела сильнее игроков «Ростова».

«Перед игрой мы говорили, что команда по готовности может сыграть 60-70 минут, что и произошло с «Ростовом». Закономерная ничья в основное время», - приводит слова Тихонова «Матч Премьер».

Эксперт добавил, что не заметил по ходу противостояния каких-либо сверхвыдающихся моментов у ворот той или другой команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Андрей Тихонов Товарищеский Матч
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