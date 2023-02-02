Мостовой — о дне рождения Карпина: «Он меня не поздравлял, я, тем более, не буду поздравлять»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не планирует поздравлять главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с днём рождения. Напомним, что сегодня, 2 февраля, Карпину исполнилось 54 года.

«Ничего по дню рождения Карпина не могу говорить. Он меня не поздравлял, я, тем более, не буду поздравлять его», — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, что, будучи футболистами, Карпин и Мостовой вместе выступали за испанскую «Сельту» и национальную сборную России.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Ростов» занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 35 набранных очков.