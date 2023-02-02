Карпин рассказал, звали ли его обратно в «Спартак» после отставки в 2014 году

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, предлагали ли ему вернуться в «Спартак» после отставки в 2014 году.

По словам 54-летнего специалиста, у него была одна встреча с бывшим вице-президентом московского клуба Наилем Измайловым, которая ни к чему не привела.

«Была одна встреча с Наилем Измайловым. Не помню, ни когда именно, ни кто был тогда тренером. Чья была инициатива — тоже не знаю. Просто поговорили, изложил своё видение», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Также Карпин не смог ответить на вопрос о том, хотел бы он когда-нибудь вернуться в «Спартак».

Напомним, российский специалист возглавлял «красно-белых» с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Ростов» Карпина набрал 35 очков и расположился на третьем месте турнирной таблицы.