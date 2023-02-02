Рианчо: «Карпин входит в список лучших тренеров мира на данный момент»

Экс-главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о наставнике «Ростова» Валерии Карпине, который сегодня, 2 февраля, отмечает свой 54-й день рождения.

Рианчо назвал Карпина одним из лучших тренеров в мире, отметив, что он имеет европейское образование и мог бы работать за рубежом.

«Валерий долгое время провёл в Испании как игрок, он имеет европейское тренерское образование, поэтому может спокойно работать в любом клубе Европы. У него сегодня день рождения? Здорово, поздравляю его!» — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что помимо «Ростова», Карпин также возглавляет национальную сборную России. Ранее он работал в «Спартаке», «Мальорке» и в «Торпедо» из Армавира.

Во времена своей игровой карьеры Карпин трижды выигрывал чемпионат России в составе «Спартака», а также становился обладателем Кубка Испании и Кубка Интертото во времена своих выступлений за «Сельту».