Бояринцев — о зимнем Кубке РПЛ: «Я к таким турнирам отношусь положительно»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев высказался в преддверии старта товарищеского зимнего Кубка РПЛ.

«Всегда интересно поиграть на сборах с сильными командами. Я к таким турнирам отношусь положительно, это хорошая проверка и мотивация, пусть и на этот раз в кубке собраны только наши команды», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

В Кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар». Турнир стартует сегодня, 2 февраля, матчем между «красно-белыми» и подопечными Валерия Карпина. Стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.