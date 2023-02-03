Ловчев – о матче «Ростов» - «Спартак»: «Селихов проявил себя не в первый раз очень хорошо»

Известный российский специалист Евгений Ловчев высказал своё мнение о голкипере столичного «Спартака» Александре Селихове.

«По пенальти. Не считаю, что это лотерея — и тут Селихов проявил себя не в первый раз очень хорошо», - написал Ловчев в социальных сетях.

По мнению эксперта, свой «вклад» в итоговый результат матча «Ростов» - «Спартак» (0:0, пен. 1:2) внесли и игроки южной команды, удары с одиннадцатиметровой отметки которых назвать качественными не получится при всём желании.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак», идущий на втором месте, и «Ростов», располагающийся на третьей позиции, разделяет всего один балл.