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Ловчев – о матче «Ростов» - «Спартак»: «Селихов проявил себя не в первый раз очень хорошо»

03 Февраля 2023 • 21:58 Комментировать
Ростов
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Известный российский специалист Евгений Ловчев высказал своё мнение о голкипере столичного «Спартака» Александре Селихове.

«По пенальти. Не считаю, что это лотерея — и тут Селихов проявил себя не в первый раз очень хорошо», - написал Ловчев в социальных сетях.

По мнению эксперта, свой «вклад» в итоговый результат матча «Ростов» - «Спартак» (0:0, пен. 1:2) внесли и игроки южной команды, удары с одиннадцатиметровой отметки которых назвать качественными не получится при всём желании.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак», идущий на втором месте, и «Ростов», располагающийся на третьей позиции, разделяет всего один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Евгений Ловчев Александр Селихов
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