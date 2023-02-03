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Балахнин: «Игроки «Спартака» и «Ростова» получат корректировки после матча, потому что забивать надо всегда» эксклюзив

03 Февраля 2023 • 11:18 Комментировать
Ростов
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче на турнире в Абу-Даби «Спартак» - «Ростов».

- Как вам игра?

- Матч получился не зрелищным, но это и до игры ожидалось. Говорить сейчас о какой-то зрелищности не приходится. Просто было интересно посмотреть на команды после паузы, что у них появилось нового. Понятно, что ребята сейчас находятся под нагрузками, это первые матчи.

- Как оцените состояние команд на данный момент?

- И «Спартак», и «Ростов» находятся хорошем состоянии. Не сказать, что было какое-то хорошее движение в матче, но все ребята старались, все находятся в тонусе. На данном этапе подготовки это нормальное состояние.

- «Спартаку» не хватало Промеса впереди?

- Сейчас присутствие Промеса  не так важно. Спартаковцы пробовали свои варианты, смотрели составы. Был бы Промес, было бы чуть получше. Но это не принципиально. Это футболист такого уровня, что выйдет и всегда сыграет на хорошем уровне.

- Почему команды не создали по-настоящему голевых моментов, и не было забитых мячей в основное время?

- Это естественно. Идет серьезная подготовка ко второй части сезона. Конечно, хотелось бы увидеть более результативный футбол, тем более, от команд, которые находятся в лидерах таблицы. Но получилось так, что даже особых моментов-то и не было. Здесь все повлияло: и кондиции, и нагрузки, и новые перестроения. Думаю, игроки получат какие-то корректировки после этого матча, потому что забивать надо всегда.

- Новички «Спартака» Дуарте и Тавареш чем-то запомнились?

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- Не особо. Но видно, что это квалифицированные ребята, которые умеют играть в футбол и должны помочь «Спартаку» после своей адаптации.

- Состав, который выставил Абаскаль в первом тайме можно воспринимать как прикидку под кубковую игру с «Локомотивом»?

- Нет. Сейчас все может меняться на этом этапе подготовки.

- Селихов отразил три пенальти в серии послематчевых ударов. Он будет основным вратарем, или Максименко составит ему реальную конкуренцию?

- Селихов и был основным голкипером. Думаю, так и будет продолжаться дальше.

- У «Ростова» никто не пришел и не ушел. Как это оцените?

- Отрицательно. Команда всегда должна улучшаться. Новички дают команде какой-то импульс. И молодые должны смотреть на них и стремиться. Любой застой – это шаг назад. Эволюция должна быть везде, а «Ростову» требуется усиление.

- Тогда почему нет приобретений?

- Много факторов: финансы, плюс тяжело сейчас найти хороших футболистов.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Сергей Балахнин
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