Соболев: «Сейчас за счёт игр набираем, поэтому и не было такого яркого футбола»

Форвард «Спартака» Александр Соболев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (0:0, пен. 2:1).

- Что с Селиховым сегодня случилось, или вы на тренировках так тщательно отрабатываете серию пенальти?

- Мы знаем, что Селихов хорош в пенальти, поэтому для нас это тоже не удивительно. А так, нет, не отрабатывали, так пробили разочек и всё. Я могу сказать, что мы с Селиховым часто играем в игру, бьем пенальти.

- Кто чаще отбивает и забивает?

- Мы бьем, я три - ему, и он - мне. Там на бутылочку вина всё время играем. На его выбор или мой, кто проиграет, тот покупает.

- По игре. Почему сегодня не получилось забить ни «Спартак», ни «Ростову»? Как-то будто команды и не хотели?

- Хотели, но сейчас сборы, под нагрузками. Тяжело на самом деле играть. Это всегда так, поэтому сейчас за счет игр набираем, поэтому и не было такого яркого футбола.