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Зорин: «Часто пенальти на тренировке отрабатываем, поэтому сегодня победили»

02 Февраля 2023 • 21:47 Комментировать
Ростов
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (0:0, пен. 2:1).

- Я не забил пенальти, да, но там Саша Селихов хорошо сыграл, отбив четыре удара, получается, и мы победили. Это хорошо, но хотелось победить в основное время. Тяжелая игра была, но хорошо, что победили.

- Доволен ли тем, что на поле показали? Ты уже в этих предсезонных матчах забивал. Что сегодня не получилось, почему «Спартак» не был близок к голу?

- Соперник хорошо играл в обороне, мы создали не очень много опасных моментов, поэтому не забили. Не смогли победить в основное время.

- Пенальти как-то тренировали, может быть, перед игрой?

- Часто их на тренировке отрабатываем, поэтому сегодня победили.

- Селихов также на тренировках часто тащит? Что в него вселилось сегодня? Мартинес будто бы.

-  Нет, он на тренировках также хорошо отбивает, поэтому это не удивление.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Зорин
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