«Балтика» арендовала Фольмера у «Ростова»

«Балтика» взяла в аренду полузащитника «Ростова» Кирилла Фольмера. Об этом калининградский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. 22-летний хавбек будет выступать за «Балтику» до конца нынешнего сезона.

«Рады приветствовать Кирилла в наших рядах и желаем успехов на футбольном поле», — написано в заявлении клуба.

Напомним, с июля 2022 по январь 2023 года Фольмер был в аренде в «Ахмате».

В текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 300 тысяч евро.