Спиридонов — об уходе Мевли из «Спартака»: «Команда потихоньку избавляется от балласта»

Известный волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов высказался о решении руководства московского клуба расторгнуть контракт с защитником Михой Мевлей.

Напомним, 32-летний словенец стал игроком «Спартака» в сентябре прошлого года, однако уже в январе клуб расторг соглашение со своим футболистом. За «красно-белых» Мевля успел провести в общей сложности семь игр, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.

«Спартак» всю жизнь славился такими пассажирами как Мевля. Хорошо, что клуб достаточно быстро, по спартаковским меркам, это понял. Команда потихоньку избавляется от балласта», — цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 36 очков, расположившись на второй строчке турнирной таблицы. Лидирует по-прежнему «Зенит», в активе которого 42 балла.