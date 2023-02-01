Барбоза: «Севилья» действительно проявляет интерес к Абаскалю, он один из кандидатов на пост тренера команды

Футбольный менеджер Паулу Барбоза высказался о возможном уходе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Севилью».

Агент заявил «РБ Спорту», что испанца хорошо знают в Европе, он проделал отличную работу в Швейцарии, и «Севилья» действительно рассматривает его на пост наставника команды.

«Сейчас в «Спартаке» он хорошо работает, команда играет, показывает результат. Думаю, если этот сезон «Спартак» успешно завершит, то им будет очень тяжело удержать Абаскаля. Летом он будет востребован в Европе», — добавил Барбоза.

Напомним, 33-летний специалист возглавил «красно-белых» летом 2022 года. После 17 туров «Спартак» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.