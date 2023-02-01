Барбоза: «Севилья» действительно проявляет интерес к Абаскалю, он один из кандидатов на пост тренера команды

Футбольный менеджер Паулу Барбоза высказался о возможном уходе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Севилью».
Агент заявил «РБ Спорту», что испанца хорошо знают в Европе, он проделал отличную работу в Швейцарии, и «Севилья» действительно рассматривает его на пост наставника команды.
«Сейчас в «Спартаке» он хорошо работает, команда играет, показывает результат. Думаю, если этот сезон «Спартак» успешно завершит, то им будет очень тяжело удержать Абаскаля. Летом он будет востребован в Европе», — добавил Барбоза.
Напомним, 33-летний специалист возглавил «красно-белых» летом 2022 года. После 17 туров «Спартак» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
БОРИС ИГНАТЬЕВ экс-главный тренер сборной России
«На футбольном небосклоне мы эту фамилию не видели и не слышали. За его плечами какие-то места в швейцарском клубе. Если он едет сюда в 33 года совершенствоваться и учиться, то мне кажется, было бы для нашего футбола лучше, если бы «Спартак» дал шанс учиться таким как Аленичев, Тихонов, Титов»
ЛЕДЯХОВ
«В «СЕВИЛЬЕ» не могут понять, за какие заслуги человеку доверили «Спартак». Да никто этого назначения не понял — ни в Испании, ни в России!»
БИЛЯЛЕТДИНОВ
«Абаскаль? Апокалипсис! За какие такие тренерские заслуги его назначили? Помните, как у Жванецкого: "Мы под заграницу косим, берем то, что у них работает, но у нас оно не работает!»
То ли дело рассейские специалиств, котрые наскрозь все видят!
ЛОВЧЕВ
«Не сомневаюсь, как только Абаскалю проиграет три матча, скажет, что уезжает.
Есть ли надежда, что «красно-белые» проведут неплохой сезон вопреки обстоятельствам? С чего? Только потому, что у него название «Спартак»?»
КОЗАВАШВИЛИ
«Что может добиться команда с новым тренером? Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал.»
МОСТОВОЙ
«Кто это? Откуда? Лично мне непонятно, как такое происходит. Какая-то смехопанорама. Творится что-то невообразимое. Говорят, работал в «Базеле» Заслужил ли он работу в «Спартаке»?
ГЛАДИЛИН
«Назначение Абаскаля – это «спартаковская» авантюра, как это часто бывает. У нас есть футболисты и специалисты, которые играли лучше его, добились большего, и они наши! Я могу перечислить всех! Карпин, Онопко, Аленичев, Титов, Тихонов, Юран!
ЧЕРВИЧЕНКО
«Не понимаю, чем обусловлен этот выбор. Как я понимаю, как футболист он никто, а как тренер всего лишь полгода работал на серьёзном уровне. Не знаю, кто это»
УТКИН
«Спартаку нового тренера найти - одного дня достаточно. Быстро, четко, как два пальца Абаскаль, так сказать.»
КАНЧЕЛЬСКИС
«Боже мой, где же они таких людей берут. «Красно-белые» пригласили тренера из детского сада. Там работают дилетанты и жулики, поэтому так и получается.»
КОСТЯ ГОВНЕВИЧ
«Удивительно, что снова взяли тренера без родословной, без каких-либо серьезных успехов.»
ГУРЦКАЯ «Как оценю выбор Абаскаля на пост тренера «Спартака»? Я не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Просто открытая авантюра. Нельзя такого человека вообще назначать в Россию.»
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