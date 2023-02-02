Песьяков: «Сказал Селихову, что он сегодня легендой станет»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:0, 1:2 пен.).

- По моменту, когда столкновение произошло. Насколько тяжелое повреждение, как себя чувствуете?

- Есть такое в футбольном мире выражение: «Дали лося». Знаете? Вот, тот самый, только его дают во внешнюю часть бедра, а мне - во внутреннюю. Я думаю, ничего серьезного, просто ушиб. Но неприятно, на самом деле.

- Показалось, что через какое-то время снова обратились за медицинской помощью.

- Пока горячий, не чувствуешь. Но чуть-чуть начинаешь остывать, и почувствовал. Но думаю, там ничего серьезного, всё нормально.

- Прокомментируйте эпизод. Вы выходили за пределы штрафной и пытались выбить мяч.

- Да, неточный пас от защитника, такой момент был, 50/50. Пошли активно на мяч нападающий и вратарь. Получилось как получилось.

- Уже когда заканчивалось основное время, ждали пенальти, внутренне готовились к этому?

- Если честно, забыл вообще про них и думал, меняться или не меняться по поводу ноги. Мне говорят: «Меняйся! Меняйся!» Я думаю: «Да нормально всё». На самом деле никаких таких мыслей не было.

- Довольны тем, как провели игру?

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- Нет, Бальде, конечно, мог. Он прилетел. Но в целом нормально, надо больше работать.

- О чем успели с Селиховым переговорить? Я видел, что между ударами общались.

- Я сказал, что Саша сегодня легендой станет, похвалил. Похвалил. Ничего такого.

- Будто бы в него Мартинес вселился?

- Может, татуху набьет после игры.