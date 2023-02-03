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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: Комментарии судей во время просмотра VAR — это интересная штука

03 Февраля 2023 • 15:41 Комментировать
Ростов
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, высказался о том, что на матчах зимнего Кубка РПЛ судьи комментируют свои решения во время просмотра VAR.

«Вообще, штука интересная. Чем больше деталей рассказывают телезрителям, тем лучше. Не знаю, приживется ли это. Судьям самим нужно принять решение на этот счет. Мне опыт показался интересным», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче первого тура товарищеского турнира между «Ростовом» и «Спартаком» главный арбитр Кирилл Левников после просмотра видеоповтора не назначил пенальти в ворота донского клуба и объяснил свое решение по громкой связи.

По мнению Радимова, Левников принял правильное решение, не поставив одиннадцатиметровый удар, но многие эксперты не согласны с арбитром.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов
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