Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил первый матч с «Ростовом» (0:0, 2:1 по пен.) на предсезонном турнире Зимнего кубка РПЛ.

- Как вам игра?

- Она получилась скучноватой, но это можно объяснить тем, что ребята получают приличную нагрузку, линии не сыгранные, футболисты не до конца готовы функционально. Плюс маловато наигранных комбинаций. Встреча проходила смешанными составами, играли по тайму. Ну и «Ростов» очень хорошо знает соперника. Каких-то грубых ошибок не было. Поэтому и матч показался незрелищным. Все читалось. Идет подготовка к возобновлению сезона. Именно на это нацелены команды, а не на выигрыш турнира. Кроме того, очень важно было посмотреть на тех ребят, которые пришли в клуб, и понять, в каком состоянии вообще находятся футболисты «Спартака». Тут чисто информационный вопрос, поэтому я и не ждал яркой игры. На сборах так обычно и бывает.

- Какой состав «Спартака» вам больше понравился: в первом тайме или втором?

- Первый тайм провели более зрелые футболисты. Там были связи, и многие ребята знали, как лучше взаимодействовать друг с другом. Во втором тайме было больше эмоций, новых игроков и молодежи.

- Так кто все-таки больше понравился?

- Мне понравились и те, и другие. Не могу сказать, что кто-то восхитил, сыграл сверхъярко. Все работают. Считаю, что у «Спартака» достаточно ровный состав, лидеры остались, есть конкуренция, будет идти интересная борьба за место в стартовом составе. «Спартак» укомплектован достаточно хорошо. «Ростов» тоже. Карпин видит, что нужно усиление. У него нет ярких футболистов. В стартовом составе вышли все те, кто играл раньше.

- Что бросилось в глаза, если говорить об игре «Спартака»?

- Особо ничего. Абаскаль продолжает ту же схему. Он пробует играть в четыре защитника. Он взял двух фланговых футболистов. Наверняка эта схема и будет использоваться, раз у него много фланговых исполнителей. Так что игра в три защитника будет использоваться меньше.

- «Спартак» не забил в основное время. Это не напрягло?

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- Нет, потому что средняя линия плохо взаимодействовала с нападающими – просто не те кондиции у ребят. Плюс ростовчане грамотно построили игру в обороне. Зиньковский имел моментик, но его прикрыли. Всего один раз потеряли. «Ростов» хорошо знает «Спартак», поэтому все закрывал и не давал никаких возможностей.

- Что скажете о готовности игроков на данный момент?

- Они готовы нормально. Во всех линиях неплохо работали. Для этого периода подготовки обе команды находятся в хорошем состоянии.

- Новички «Спартака» Дуарте и Тавареш чем-то запомнились?

- Ничем. На этих позициях сложно ярко сыграть. Они тоже только начали готовиться. Под нагрузками не так просто показать яркую игру. Ребята пройдут подготовительный период и ближе к чемпионату будут свежее. Тогда и надо делать выводы о том, как они выглядят. Они смотрелись в игре так, как и должны на сборах.

- Селихов отразил несколько пенальти в серии послематчевых ударов. Он будет основным вратарем?

- Сейчас у них с Максименко будет конкуренция. Максименко привел себя в порядок, похудел. Он находится в расцвете сил, как и Селихов. Ему надо играть. Сидеть на лавке – не его уровень. А там посмотрим, кого из них будет предпочитать Абаскаль.

Елена Григорьевская