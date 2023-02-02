Абаскаль: «Сейчас сделали 30% от нашей работы»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (0:0, пен. 2:1).

- Я рад за результат, за то, как ребята подошли к этой игре, за настрой. Конечно, в целом ощущения положительные, но с оговоркой того, на каком этапе нашей подготовки мы находимся, потому что мы, по сути, сейчас сделали 30% от нашей работы. И еще, конечно, многое, многое, многое нам предстоит впереди, исправить, доработать. Но если смотреть на это с такой стороны, то я доволен, потому что ребята показали на поле то, что мы хотели увидеть, порой и то, что мы делали на наших тренировках, их было у нас по две в день. Поэтому в целом ощущения положительные.