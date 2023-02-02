Карпин: «Не всё получилось, но всё понравилось»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:0, 1:2 пен.).

- Что понравилось в этой игре?

- До 70-й минуты многое понравилось. Можно сказать, что не всё получилось, но всё понравилось. Например, выход из обороны, прессинг, все компоненты… позиционная атака понравилась мне, возможно, кому-то не понравилась, но я понимаю, что футболисты получили нагрузку, и то, в каком состоянии они находятся. Выполняли вот эту работу, поэтому мне понравилось.

- Видимо, то, что произошло после 70-й минуты, не понравилось? Что именно, что произошло? Нагрузки сказались?

- Вышли ребята, молодые ребята, много молодых ребят. Сразу, когда вместе…

- Сумбур?

- Конечно, сумбур. Потом начались потери необоснованные совсем, когда ты отбираешь мяч и опять его теряешь, опять его надо отбирать, поэтому тяжело. Но опять же, это нормально, принимая во внимание, что игрокам по 17-18 лет некоторым, в первый раз они играют на таком уровне. Поэтому всё понравилось.