Сёмин: «Карпин — хороший тренер с волевым характером»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине, а также поздравил его с днём рождения. Отметим, Карпину исполнилось 54 года.

«Карпин — хороший тренер с волевым характером. Желаю ему побеждать во всем. Пусть будет как можно больше футбольной удачи!» — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Сегодня, 2 февраля, «Ростов» под руководством Карпина встретится со «Спартаком» в рамках товарищеского зимнего Кубка Российской премьер-лиги. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.