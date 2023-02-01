Петржела: «Дзюбе стоит задуматься над завершением футбольной карьеры»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Чешский специалист считает, что экс-капитану сборной России стоит задуматься о завершении профессиональной карьеры. Ранее бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, что Дзюба мог перейти в «Торпедо», однако футболист не захотел проходить просмотр в московском клубе.

«Артём — отличный форвард. Но его время уже прошло. Просмотр в «Торпедо» — не уровень Дзюбы. Он попробовал себя в Турции, но у него совсем ничего не получилось. Значит, точно нужно задуматься», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Текущий сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение в начале ноября прошлого года, проведя за эту команду пять матчей и забив в них один гол.