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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Дзюбе стоит задуматься над завершением футбольной карьеры»

01 Февраля 2023 • 10:27 Комментировать
Ростов
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Спартак Москва
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02.02 19:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Чешский специалист считает, что экс-капитану сборной России стоит задуматься о завершении профессиональной карьеры. Ранее бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, что Дзюба мог перейти в «Торпедо», однако футболист не захотел проходить просмотр в московском клубе.

«Артём — отличный форвард. Но его время уже прошло. Просмотр в «Торпедо» — не уровень Дзюбы. Он попробовал себя в Турции, но у него совсем ничего не получилось. Значит, точно нужно задуматься», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Текущий сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение в начале ноября прошлого года, проведя за эту команду пять матчей и забив в них один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Артём Дзюба
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